Пучдемон предложил Рахою провести встречу для обсуждения ситуации в Каталонии - СМИ
11:24, 16 октября 2017Мир
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Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон написал премьер-министру Испании Мариано Рахою письмо.
Президент Каталонии Карлес Пучдемон / REUTERS
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон написал премьер-министру Испании Мариано Рахою письмо, в котором предложил встретиться в течение двух месяцев и обсудить ситуацию в регионе. Об этом сообщает газета El Mundo.
«Наше предложение диалога является искренним, несмотря на все то, что произошло», — приводит издание цитату из письма.
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Также отмечается, что Пучдемон не проясняет в письме ситуацию с объявлением независимости Каталонии.
Ранее Рахой потребовал от властей Каталонии решить вопрос о независимости к 10.00 16 октября.
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