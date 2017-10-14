Бейонсе презентовала мощный клип о насилии над женщинами (видео)

В рамках кампании #FreedomForGirls популярная певица Бейонсе презентовала клип на песню "Freedom". Кампания #FreedomForGirls продвигает глобальные цели ООН. Одна из них – это то, что к 2030 году мир должен освободиться от насилия над женщинами во всех его формах.

Видео на песню "Freedom" Бейонсе презентовала 11 октября, когда отмечают утвержденный ООН Международный день девочек. Цель праздника – обратить внимание общества на неравенство полов, предрассудки по отношению к женщинам, а также масштабные проблемы.

Читайте также"Миллион от Сандры Буллок и молитвы Бейонсе": сколько звезды готовы пожертвовать на помощь пострадавшим от "Харви"

В клипе Бейонсе обращают внимание на неутешительную статистику: каждые пять минут от насилия где-то погибает девочка; 63 миллиона девочек во всем мире подверглись женскому обрезанию; 130 миллионов девочек не ходят в школу; для девочек риск заражения ВИЧ в два раза выше, чем для мальчиков; каждая четвертая девочка выходит замуж в детском возрасте; 71% жертв торговли людьми женского пола.