Секс-скандал в Голливуде: известного продюсера осудили звезды, которым он помог прославиться

Киностудия The Weinstein Company намерена сменить название из-за сексуального скандала вокруг своего основателя и продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Харви Вайнштейн был отстранен от дел 8 октября через три дня после публикации расследования The New York Times. Как выяснила газета, Вайнштейн позволял себе домогательства по отношению к актрисам, в частности, к Эшли Джадд, и другим сотрудницам компании. Против Вайнштейна были поданы как минимум восемь исков.

Сам Вайнштейн уже принес извинения за то, «как вел себя с коллегами в прошлом». Он попросил у них прощения.

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Как рассказывает агентство, против поведения Вайнштейна выступила большая часть истеблишмента Голливуда, в том числе, актерский профсоюз SAG-AFTRA. Актриса Мерил Стрип, долгое время работавшая с Вайнштейном, назвала его поведение «непростительным». По ее словам, то, что стало достоянием общественности, не было раньше широко известно в Голливуде. «Всех тех, кого [Вайнштейн] привел к успеху, новости о его поведении шокировали», — сказала она.

Режиссер фильмов «Клерки» и «Догма» Кевин Смит, написал в Twitter, что чувствует стыд. «Он профинансировал первые 14 лет моей карьеры, и сейчас я узнал, что пока я получал прибыль, другие страдали», - отметил он.

Харви Вайнштейн вместе со своим братом Робертом основал The Weinstein Company в 1970-х годах. Компания выпустила десятки известных по всеми миру фильмов, в том числе кинокартины Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Сам Вайнштейн лично продюсировал фильмы Квентина Тарантино, трилогию «Властелин колец», фильм Мартина Скорсезе «Авиатор» и другие.