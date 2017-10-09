В Италии задержали брата убийцы, который зарезал двух женщин в Марселе с криком "Аллах акбар"

Итальянская полиция задержала и арестовала Ахмеда Ханначи, брата Аниса Ханначи, который напал на прохожих на вокзале французского Марселя 1 октября. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеФранцузские политики, открывавшие "представительство ДНР" в Марселе, ездили на оккупированный Донбасс - СБУ

25-летний мужчина был задержан в Феррари на основании французского ордера на арест. Его подозревают в причастности к совершению нападения, а также в членстве в террористической организации. Операция проводилась совместно с французскими правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, 1 октября неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих на вокзале Марселя. Во время нападения мужчина кричал "Аллах акбар!". Двое женщин в результате нападения погибли, после этого полиция застрелила нападавшего.