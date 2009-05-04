В Индии сорвался в пропасть автобус: погибли не менее 25 человек

В горах индийского штата Джамму и Кашмир сорвался в пропасть переполненный автобус, погибли не менее 25 человек, передает РИА «Новости».

По данным полиции, небольшой автобус, перевозивший 40 пассажиров на междугородном маршруте, был сильно перегружен и на резком повороте сорвался в пропасть, на дне которой течет река Ченаб.

Причина катастрофы выясняется.