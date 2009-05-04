Президентом Панамы избран владелец сети супермаркетов, мультимиллионер Рикардо МАРТИНЕЛЛИ.

Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на избирательную комиссию страны.

По предварительным данным, Р.МАРТИНЕЛЛИ набрал около 60% голосов избирателей, более чем на 20% опередив кандидата правящей левоцентристской Революционно-демократической партии Бальбину ЭРРЕРА.

Р.МАРТИНЕЛЛИ получил широкую популярность благодаря обещаниям провести экономические реформы и снизить налоги.