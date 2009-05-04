Президентом Панамы избран владелец сети супермаркетов
10:21, 04 мая 2009Мир
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Мартинелли - мультимиллионер
Президентом Панамы избран владелец сети супермаркетов, мультимиллионер Рикардо МАРТИНЕЛЛИ.
Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на избирательную комиссию страны.
По предварительным данным, Р.МАРТИНЕЛЛИ набрал около 60% голосов избирателей, более чем на 20% опередив кандидата правящей левоцентристской Революционно-демократической партии Бальбину ЭРРЕРА.
Р.МАРТИНЕЛЛИ получил широкую популярность благодаря обещаниям провести экономические реформы и снизить налоги.
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