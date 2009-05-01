В Германии молодежь подралась с полицией: 50 человек ранены

Около 50 полицейских получили ранения в результате ожесточенных столкновений с пьяной молодежью, которые произошли минувшей ночью в Берлине во время празднования Вальпургиевой ночи. 48 участников беспорядков арестованы.

Как передает ИТАР-ТАСС, в берлинском районе Фридрихсхайн около 200 молодых людей забросали полицейских и их автомобили пустыми бутылками и камнями. В ряде мест пылали мусорные баки. Было разбито несколько автобусных остановок. Погромщикам, которые построили баррикады, противостояли около 2 тыс стражей закона.

В минувшую ночь столкновения молодежи и полиции произошли также в гамбургском районе Шанценфиртель. Погромщики разбили окна в одном из банков. Были подожжены несколько мусорных контейнеров. Полицейских забросали пустыми бутылками. Трое стражей порядка получили ранения. После полуночи 300 полицейских восстановили порядок в Шанценфиртель.