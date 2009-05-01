Обама объявил о банкротстве Chrysler
10:46, 01 мая 2009Мир
1980 0
Кредиторы отказались списать долги
Американская компания Chrysler, входящая в тройку ведущих американских автопроизводителей, и итальянский Fiat заключили соглашение о партнерстве.
Как передает BBC, об этом объявил в Вашингтоне президент США Барак ОБАМА.
В Белом доме полагают, что Chrysler не сможет выжить как самостоятельная компания, а партнерство с Fiat позволит сохранить более 30 тыс. рабочих мест.
Как рассказал Б.ОБАМА, Chrysler необходимо пройти процедуру банкротства из-за того, что кредиторы компании отказались списать долги.
По договору Fiat получит 20% акций Chrysler.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter