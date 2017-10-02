В Еврокомиссии назвали незаконным референдум о независимости Каталонии

В Европейской комиссии заявляют, что референдум о независимости Каталонии является незаконным, и призывают все стороны к диалогу.

Соответствующее заявление сделал в понедельник в Брюсселе представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным в рамках Конституции Испании. Для Европейской комиссии, и как об этом постоянно говорит президент Юнкер, это является внутренним делом Испании, которое должно быть решено в соответствии с конституционным порядком Испании», - заявил он.

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Шинас также подтвердил позицию, «которую занимает эта Комиссия, и которую занимала и предыдущая, согласно которой, если референдум будет организован в соответствии с конституцией Испании, это будет означать, что территория, которая выходит, окажется за пределами Европейского Союза».

«Комиссия считает, что сейчас пришло время для единства и стабильности, а не для раздела и фрагментации. Мы призываем всех соответствующих игроков очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике», - подчеркнул представитель ЕК.

При этом Шинас отметил, что в ЕК доверяют премьер-министру Испании Мариано Рахою «справиться с этим сложным процессом с полным уважением к испанской конституции и фундаментальным правам граждан».

По его словам, офисы президента ЕК Жана-Клода Юнкера и премьер-министра Испании были в контакте в эти выходные, а телефонный разговор состоится сегодня.

Вместе с тем, представитель ЕК отказался дать оценку действий полиции и возможной поддержки незаконного референдума со стороны российских ботов и троллей.

Как сообщал УНИАН, за обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90 процентов жителей региона, принимавших участие в референдуме. По последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости пострадали 844 человека.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме.