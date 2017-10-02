Стрельба в Лас-Вегасе: ранены 24 человека, двое погибли, преступник нейтрализован

В больницы Лас-Вегаса поступили 24 раненых в результате стрельбы, произошедшей в развлекательном центре Mandalay Bay Resort and Casino. Еще два человека получили смертельные ранения, передает Reuters.

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Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован. Он открыл стрельбу из автомата на фестивале кантри-музыки.

Как сообщал УНИАН, ранее на место инцидента был направлен спецназ.