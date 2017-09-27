Сестра Тимошенко по несчастью: экс-премьера Таиланда приговорили к пяти годам тюрьмы

Верховный суд Таиланда признал бывшего премьер-министра страны Йинглак Чиннават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорил ее к пяти годам лишения свободы, сообщает Би-би-си.

По данным суда, халатность при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей обошлась стране по меньшей мере в 8 млрд долларов.

Йинглак Чинават была отправлена в отставку с поста премьера 7 мая 2014 года Конституционным судом Таиланда - за несколько недель до военного переворота в стране. Сама Чиннават отрицает все обвинения в свой адрес. Незадолго до оглашения вердикта она покинула страну и отправилась предположительно в Дубай.

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Йинглак Чиннават, первая в истории Таиланда женщина на посту главы правительства, продолжает пользоваться популярностью у избирателей из бедных сельских районов. Однако ее не поддерживают избиратели, представляющие средний класс и преимущественно образованное городское население.

Суд утверждает, что Чиннават знала, что сделка по залоговому выкупу риса была незаконной, однако ничего не предприняла для того, чтобы не допустить ее реализации.

Во время суда экс-премьер утверждала, что ее преследование носит политический характер. По ее словам, она не занималась программой по выкупу риса на ежедневной основе.

Программа по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей была запущена после того, как Чиннават заняла пост премьера в 2011 году. Программа была призвана способствовать решению проблемы бедности в сельских районах. Государство закупало рис у фермеров по цене, вдвое превышавшей рыночную. Эта программа негативно сказалась на экспорте риса из Таилнада: страна лишилась лидирующих позиций на мировом рынке, уступив Индии и Вьетнаму. По данным военных, страна тогда потеряла порядка 8 млрд долларов.

Оппоненты экс-премьера утверждают, что программа слишком дорого обошлась бюджету и способствовала росту коррупции.

Предположительно, Йинглак Чиннават сейчас находится в Дубае, где живет ее брат Таксин, также занимавший пост премьера в 2001-2006 годах и смещенный с поста в результате военного переворота. Таксин Чиннават в 2008 году на родине был заочно приговорен к двум годам лишения свободы за коррупцию и злоупотребление властью.

Суд над Чиннават продолжался больше двух лет. Изначально планировалось, что приговор будет оглашен в августе этого года. Однако незадолго до объявления приговора Чиннават перестала появляться на заседаниях суда, и оглашение решения суда было перенесено на сентябрь.