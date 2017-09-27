Названы самые высокооплачиваемые актрисы телевидения
Самой высокооплачиваемой актрисой телевидения стала колумбийка София Вергара, которая за последний год заработала 41,5 миллиона долларов.
Самой высокооплачиваемой актрисой телевидения является колумбийка София Вергара. За последний год артистка заработала 41,5 миллиона долларов, говорится в рейтинге Forbes.
Артистка исполняет одну из главных ролей в ситкоме «Американская семейка», который выходит с 2009 года.
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Вторую строчку рейтинга заняла звезда комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко. В 2017-м актриса заработала 26 миллионов долларов. На третьей строчке - Минди Калинг, известная по сериалу «Офис». Она заработала 13 миллионов долларов.
В топ-десять также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра, Робин Райт и Поли Перретт.
Напомним, что американский актер Марк Уолберг назван самым высокооплачиваемым актером 2017 года по версии журнала Forbes.