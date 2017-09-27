Названы самые высокооплачиваемые актрисы телевидения

Самой высокооплачиваемой актрисой телевидения является колумбийка София Вергара. За последний год артистка заработала 41,5 миллиона долларов, говорится в рейтинге Forbes.

Артистка исполняет одну из главных ролей в ситкоме «Американская семейка», который выходит с 2009 года.

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Вторую строчку рейтинга заняла звезда комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко. В 2017-м актриса заработала 26 миллионов долларов. На третьей строчке - Минди Калинг, известная по сериалу «Офис». Она заработала 13 миллионов долларов.

В топ-десять также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра, Робин Райт и Поли Перретт.

Напомним, что американский актер Марк Уолберг назван самым высокооплачиваемым актером 2017 года по версии журнала Forbes.