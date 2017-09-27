Палестина стала членом Интерпола

Государство Палестина официально стало членом Интерпола.

Соответствующее решение было принято на Генассамблее Интерпола в Пекине, сообщается на странице организации в Twitter.

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Вместе с Палестиной в Интерпол приняли Соломоновы острова.

#BREAKING: The State of Palestine & the Solomon Islands are now INTERPOL member countries #INTERPOLGApic.twitter.com/gdFiAlTozc — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) September 27, 2017

Палестинская автономия добилась успеха с третьей попытки. До этого ее запросы отклонялись, передает LB.ua.

Израиль выступал против такого шага: власти еврейского государства опасаются, что теперь в Автономии смогут выписывать ордера на арест израильских политиков, а палестинские экстремисты получат доступ к секретной информации.