Палестина стала членом Интерпола

14:12, 27 сентября 2017
Мир
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Вместе с Палестиной в Интерпол приняли Соломоновы острова.

Иллюстрация / REUTERS

Государство Палестина официально стало членом Интерпола.

Соответствующее решение было принято на Генассамблее Интерпола в Пекине, сообщается на странице организации в Twitter.

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Вместе с Палестиной в Интерпол приняли Соломоновы острова.

Палестинская автономия добилась успеха с третьей попытки. До этого ее запросы отклонялись, передает LB.ua.

Израиль выступал против такого шага: власти еврейского государства опасаются, что теперь в Автономии смогут выписывать ордера на арест израильских политиков, а палестинские экстремисты получат доступ к секретной информации.

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Теги: #Палестину приняли в Интерпол#Палестина в Интерполе