Одну из младших представительниц звездного семейства Кардашьян объявили иконой моды десятилетия (фото)

Она не появится на подиуме Victoria's Secret Fashion Show в декабре этого года в Шанхае, но вот в сентябре на Неделе моды в Нью-Йорке Кендалл Дженнер объявят «Иконой моды десятилетия», сообщает Fashion Week Daily.

Мероприятие под названием Daily Front Row’s 2017 Fashion Media Awards пройдет в рамках Недели моды в городе 8-го сентября. «Мужчиной - Моделью года» объявлен Джордан Барретт, а «креативной личностью года» - знаменитый фотограф Марио Тестино.

Читайте также"Почувствовала легкий толчок": Кардашьян внезапно вспомнила "безумие" украинского пранкера Седюка

Отметим, что на днях Кендалл Дженнер появилась в обнаженной фотосессии. Фотографировал 21-летнюю модель любимый фотограф клана Кардашян-Дженнер – Саша Самсонова.Но ни фотограф ни Кендалл пока не раскрывают секрет для какого издания сделаны фото и когда они полностью выйдут в свет.