Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь". Испытательный пуск РС-12М "Тополь" с перспективным боевым оснащением проведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС.

Информация по запуску "Тополя" будет использована для создания эффективных средств преодоления ПРО, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте такжеВидео успешного запуска Ираном баллистической ракеты оказалось фейком - СМИ

Отмечается, что "целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет". В ведомстве уточнили, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео запуска очередной ракеты КНДР.