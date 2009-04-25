Европейская политика соседства не отвечает стратегической цели Украины

Министерство иностранных дел Украины отмечает неизменность позиции Украины по поводу Европейской политики соседства: ключевые принципы ЕПС не отвечают стратегической цели Украины по получению членства в Европейском Союзе.

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы МИД по поводу Сообщения (Коммуникации) Еврокомиссии от 23 апреля об имплементации Европейской политики соседства на протяжении 2008 года, прогресс в реализации Плана действий Украина-ЕС был достигнут не благодаря введению ЕПС по отношению к Украине, как это интерпретируется в Сообщении Еврокомиссии, а стал возможным в результате политической воли и настойчивых усилий украинской стороны с целью реализации реформ, необходимых для достижения соответствия критериям членства в ЕС.

Признанием со стороны Евросоюза ограниченности и неадекватности ЕПС для европейских соседей, в том числе и для Украины, стало выдвижение инициативы о „Восточном партнерстве” как более оптимального ответа на концептуальные недостатки политики соседства и евроинтеграционные амбиции европейских соседей ЕС.

В этой связи МИД выражает надежду, что данная инициатива ЕС, которая официально начнется 7 мая 2009 года, станет гибкой рамочной политикой и будет способствовать реализации евроинтеграционного потенциала каждого из государств-партнеров, гармонично дополнять, а не подменять развитие двустороннего измерения отношений между страной-партнером и ЕС.

Украина стремится получить четкую перспективу членства в Европейском Союзе. С целью обеспечения необходимых предпосылок для вступления в ЕС Украина ведет с Евросоюзом успешные переговоры о Соглашении об ассоциации. За результатами одиннадцати раундов согласовано подавляющее большинство положений этого важного документа. Сейчас завершается совместная работа над новым практическим инструментом, который заменит упомянутый выше План действий Украина – ЕС и будет направлен на подготовку к имплементации этого Соглашения еще до ее подписания и вступления его в силу, говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.