Иран будет продвигать ракетную программу, несмотря на сопротивление США – Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет продолжать свою ракетную программу и усилит военную мощь страны, несмотря на требования президента США Дональда Трампа, чтобы Иран перестал разрабатывать «опасные ракеты», передает радио Свобода.

Читайте такжеПрезидент Ирана призвал Трампа извиниться за слова о ядерном соглашении«Мы увеличим нашу военную мощь как инструмент сдерживания, мы усилим наши ракетные возможности. Мы не будем спрашивать разрешения у кого-то, чтобы защитить нашу страну», – заявил Рухани во время военного парада в Тегеране.

19 сентября в речи на Генеральной ассамблее ООН Трамп обвинил Иран в поддержке террористов и назвал правительство в Тегеране «коррумпированной диктатурой». Трамп также призвал другие государства-члены ООН к введению жесткой линии против Ирана.

Ссылаясь на ядерное соглашение Ирана с шестью мировыми державами, Трамп заявил, что Вашингтон «не может соблюдать соглашения, если оно покрывает возможность продолжения ядерной программы».

Роухани ответил на замечания Трампа в своей речи в ООН 20 сентября, заявив, что речь американского лидера была «неподготовленной и абсурдной».

Администрация Трампа дважды показала, что Иран выполняет свои обязательства по ядерному соглашению. Но президент США также заявил, что иранская ракетная программа нарушает дух ядерной сделки.

Вашингтон должен объявить 15 октября, что Иран продолжает придерживаться условий соглашения. Другими сторонами ядерной сделки,кроме США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.