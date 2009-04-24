Российский траулер затонул у берегов Норвегии
09:48, 24 апреля 2009Мир
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На борту находились 17 моряков
Российский траулер затонул у берегов Норвегии. На борту находились 17 моряков, сообщает «Франс-пресс». Об этом сообщили чрезвычайные службы Норвегии, которые направили корабли, два вертолёта и самолёт на место трагедии.
По последним данным, большинство российских моряков находятся на борту спасательного плота, передаёт Эхо Москвы.
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