Российский траулер затонул у берегов Норвегии

09:48, 24 апреля 2009
Мир
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На борту находились 17 моряков

Российский траулер затонул у берегов Норвегии. На борту находились 17 моряков, сообщает «Франс-пресс». Об этом сообщили чрезвычайные службы Норвегии, которые направили корабли, два вертолёта и самолёт на место трагедии.

По последним данным, большинство российских моряков находятся на борту спасательного плота, передаёт Эхо Москвы.

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