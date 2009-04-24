Литвин за развитие политического диалога с Канадой

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает за всестороннее развитие политического диалога Украины с Канадой, в частности, на уровне «народной дипломатии».

Об этом он сказал во время встречи с Генерал-губернатором Канады Микаэль ЖАН, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

«Украина высоко ценит наши двусторонние взаимоотношения, - сказал В.ЛИТВИН. - Мы заинтересованы в развитии политического диалога и укреплении отношений на уровне наших сообществ». «Нужен заказ от людей на политику, которую должны осуществить политические деятели», - сказал он.

При этом председатель Верховной Рады Украины отметил, что в роли «ключевых институтов гражданского общества» должны выступать парламенты, которые являются «гласом народа».

В этом контексте В.ЛИТВИН выразил надежду на достижение «качественно нового уровня» украинско-канадских отношений, в том числе, их парламентской составляющей. При этом он отметил важность наполнения двусторонних взаимоотношений практическим содержанием.

Согласившись с мнением В.ЛИТВИНА, Генерал-губернатор Канады отметила, что ее визит является «еще одним подтверждением того, что Украина нам близка». Канада, по словам М.ЖАН, считает Украину «важным европейским партнером», и заверила, что ее страна всегда будет поддерживать дальнейшие демократические реформы в Украине, направленные на «процветание народа и развитие демократии».

Стороны отметили важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, в частности, на уровне неправительственных и молодежных организаций. По словам В.ЛИТВИНА, «нужно делать ставку на молодежь, которая будет творить государство».

В.ЛИТВИН и М.ЖАН также обменялись мнениями о путях преодоления мирового кризиса. В частности, по убеждению Генерал-губернатора Канады, преодолеть последствия кризиса можно путем объединения усилий и совместной работы.