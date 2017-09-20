В Великобритании задержали третьего подозреваемого в теракте в лондонском метро

В Великобритании задержали третьего подозреваемого в причастности к теракту на станции метро Parsons Green в Лондоне, в результате которого в пятницу, 15 сентября, пострадали 30 человек. Об этом сообщает BBC.

На юге Уэльса задержали 25-летнего мужчину. Его личность пока не раскрывают.

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В столичной полиции отметили, что расследование теракта находится в активной фазе. В руках правоохранителей уже трое подозреваемых. Кроме того, продолжаются обыски по четырем адресам.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября, в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. ИГ взяло на себя ответственность за взрыв.