Взрыв в метро Лондона: полиция арестовала второго подозреваемого

Полиция Лондона задержала 21-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к теракту в метро. Об этом сообщает столичная полиция на своем сайте, пишет 112.ua.

Отмечается, что подозреваемого задержали в районе Хаунслоу около 23:50 субботы, 16 сентября.

"Его арестовали по ст. 41 закона о терроризме и доставили в полицейское отделение, где он остается под стражей", – говорится в сообщении.

Граждан призывают обратиться в полицию и сообщить любые детали теракта, если они кому-то известны.

Накануне задержали 18-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к совершению теракта.

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Напомним, в пятницу утром, 15 сентября, в лондонском метро на станции Parsons Green прогремел взрыв. Очевидцы сразу после инцидента сообщали, что взорвалась бомба в сумке.

Впоследствии полиция назвала произошедшее терактом. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".

Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на теракт в лондонском метро, осудив местную власть за недостаточно решительные действия и террористов за убийства. Он также отметил, что запрет на поездки в США должен быть еще жестче.