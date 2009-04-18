Сомалийские пираты угрожают подводному интернет-кабелю

Военно-морские силы стран, патрулирующих сомалийские прибрежные воды, договорились охранять судно, которое будет заниматься прокладкой высокоскоростного интернет-кабеля по морскому дну. Об этом сообщили кенийские власти.

Интернет-кабель длиной 5 тысяч километров и стоимостью 130 миллионов долларов должен соединить город Фуджейра (ОАЭ) с кенийским портовым городом Момбаса. Для Восточной Африки это станет первым дешевым скоростным способом связи с остальным миром.

В марте кенийские власти объявили, что маршрут прокладки кабеля будет увеличен на 200 километров для того, чтобы не приближаться к берегу и обезопасить специалистов от пиратских атак.

Морские работы уже начались. Ожидается, они будут завершены в середине июня. Как отмечает Лента.ру со ссылкой на Reuters, Восточная Африка зависит от дорогостоящей спутниковой телефонной и интернет-связи, поэтому местные телекоммуникационные компании очень ждут нового подводного кабеля.