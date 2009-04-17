«Центральноамериканская четверка» ввела безвизовый режим для украинцев

Государства «Центральноамериканской четверки» - Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа - ввели безвизовый режим для граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Посольство Республики Гватемала в Российской Федерации, аккредитованное в Украине по совместительству, информировало МИД Украины о введении для граждан Украины – владельцах всех типов паспортов (общегражданских, служебных и дипломатических) с 1 апреля с.г. безвизового режима въезда в государства «Центральноамериканской четверки».