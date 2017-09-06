Трамп после "откровенного" разговора с Си Цзиньпином: военные действия против КНДР не в приоритете

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что военные действия против Северной Кореи не является первоочередным вариантом решения проблемы.

Он сообщил, что у него была сильная и откровенная дискуссия с лидером Китая Си Цзиньпином по поводу этой проблемы, передает Reuters.

"Президент Си хотел что-то сделать. Мы увидим, сможет ли он это сделать. Но мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее ", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

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"Я верю, что Президент Си согласен со мной на 100% ... У нас был очень, очень откровенный и очень сильный телефонный разговор", – добавил он.