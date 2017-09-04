CNN опубликовал прощальное письмо Обамы Трампу

44-й президент США Барак Обама в письме, написанном перед инаугурацией своего преемника Дональда Трампа, подчеркнул важность поддерживать верховенство права и предостерег от подрыва "международного порядка".

Текст письма впервые опубликовала телекомпания CNN, в распоряжении которой оказалась копия письма Обамы, передает Европейская правда.

Сообщается, что Обама оставил письмо Трампу в Белом доме перед инаугурацией 20 января 2017 года.

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Так, в письме, Обама дал Трампу четыре ключевые советы.

"Нам обоим - хотя и по-разному - но очень и очень повезло. Не каждому так везет. Теперь наша очередь сделать все, что в наших силах, чтобы создать больше путей, на которых каждый ребенок и каждая семья, готовые упорно трудиться, могли бы тоже добиться успеха", - говорится в первом совете Трампу.

"Этому миру сейчас не обойтись без американского лидерства. Наше дело - действиями и примером поддерживать порядок на мировой арене, которая после окончания холодной войны стала только шире и от которой зависят наши собственные благополучие и безопасность", - написал 44-й президент США.

Обама также напомнил Трампу о временности пребывания в Белом доме: "Именно это делает нас хранителями тех демократических институтов и традиций - таких как верховенство права, принцип разграничения власти, равенство всех перед законом и гражданские свободы, - за которые сражались и проливали кровь наши предки".

"И напоследок, несмотря на водоворот событий и бремя ответственности, всегда находите время для друзей и для семьи. Они помогут вам преодолеть неизбежные трудности", - посоветовал экс-президент Трампу.

Ранее СМИ сообщали, что бывший президент США Барак Обама с осени намерен снова вернуться в национальную политику, чтобы усилить позиции Демократической партии после поражения на президентских выборах.