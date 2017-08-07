В США будут официально праздновать День Барака Обамы

В американском штате Иллинойс с 4 августа 2018 года будут праздновать новый официальный праздник - "День Барака Обамы". Соответствующее распоряжение подписал губернатор Брюс Раунер, сообщает The Hill.

"День Барака Обамы" будет отмечаться ежегодно в день рождения 44-го президента США.

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При этом по словам губернатора штата, речь не идет о том, что 4 августа будет официально объявлено выходным. Этот день должен быть просто посвящен признанию заслуг экс-президента и торжествам в его честь, отметил Раунер.

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Отметим, что до того как стать президенто Барак Обама исполнял обязанности сенатора от штата Иллинойс (с 1997 по 2004 годы).