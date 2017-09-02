Меркель заявила о необходимости "решительной реакции" на задержание немцев в Турции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассматривает возможность ужесточения политики в отношении Турции после задержания в этой стране еще двух граждан Германии.

Как передает Deutsche Welle, об этом она заявила, выступая сегодня в Нюрнберге.

«Подобные задержания в подавляющем большинстве случаев не имеют никаких оснований, и потому мы должны решительно отреагировать. В связи с последними событиями федеральному правительству, возможно, придется еще кардинальнее пересмотреть свою политику в отношении Турции», - заявила канцлер Германии.

Меркель подтвердила свое намерение заблокировать переговоры о расширении таможенного союза между Евросоюзом и Анкарой. В нынешних обстоятельствах о подобных переговорах не может быть и речи, сказала она, добавив, что задержания немцев в Турции «не имеют ничего общего с нашими принципами правового государства».

Федеральный канцлер также резко раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Просто недопустимо, чтобы этот представитель Турции призывал немцев не голосовать ни за ХДС, ни за СДПГ, ни за «зеленых». Это решают исключительно те люди в нашей стране, которые имеют германское гражданство», - пояснила Меркель.

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Как сообщалось, в Турции задержаны еще двое немцев. По данным турецких правоохранителей, оба задержанных являются гражданами Германии, паспортов другой страны у них нет.

По данным немецкого МИДа, в настоящее время в турецких тюрьмах находятся 55 граждан Германии, 12 из них - по политическим обвинениям.

Эти аресты привели к напряженности отношений двух государств. В частности, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Верховенство закона и демократия в Турции находятся под угрозой исчезновения.