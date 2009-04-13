Пентагон предложил нанести удар по наземным базам пиратов

Министерство обороны США рассматривает возможность нанесения ударов по наземным базам сомалийских пиратов, а также предоставления помощи правительству Сомали в борьбе с ними, сообщает Bloomberg 13 апреля со ссылкой на источники в министерстве обороны США.

В частности, Пентагон собирается помочь Сомали в обучении военных и организации собственной службы береговой охраны. Соответствующие предложения будут в ближайшее время направлены на рассмотрение администрации президента США Барака Обамы, которая задумывается о подготовке скоординированных ответных действий США и других стран на угрозу пиратства у берегов Сомали.

Источник агентства не уточнил, имеется ли в виду лишь нанесение авиаударов по базам пиратов, или проведение полномасштабной наземной операции. Тем не менее, по мнению аналитиков, в любом случае, речь не может идти об операции сопоставимой по масштабу с военным присутствием США в Сомали в 1992-1995 годах. Тогда войска США осуществляли в Сомали гуманитарную миссию, однако фактически оказались втянуты в происходившую в стране гражданскую войну и за три года потеряли 42 человека, напоминает Лента.ру.