Трамп похвалил работу федеральных и местных властей в ходе урагана "Харви"
Президент США Дональд Трамп назвал взаимодействие между службами "хорошей командной работой".
Президент США Дональд Трамп отметил высокий уровень согласованности действий федеральных, региональных и местных властей в ходе работы над снижением возможного ущерба от урагана «Харви» и над ликвидацией последствий. Об этом он написал в твиттере.
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«Замечательное взаимодействие между федеральными [властями], властями штата и районов в штате Техас — Командная работа! Рекордный уровень осадков», — написал Трамп.
Как сообщал УНИАН, обрушившийся на побережье американского штата Техас ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма.
Wonderful coordination between Federal, State and Local Governments in the Great State of Texas - TEAMWORK! Record setting rainfall.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017