Трамп похвалил работу федеральных и местных властей в ходе урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп отметил высокий уровень согласованности действий федеральных, региональных и местных властей в ходе работы над снижением возможного ущерба от урагана «Харви» и над ликвидацией последствий. Об этом он написал в твиттере.

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«Замечательное взаимодействие между федеральными [властями], властями штата и районов в штате Техас — Командная работа! Рекордный уровень осадков», — написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, обрушившийся на побережье американского штата Техас ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма.