Оппозиция и власть Молдовы договорились пересчитать бюллетени

Лидеры оппозиции и власти Молдовы договорились о проведении пересчета избирательных бюллетеней на парламентских выборах, по итогам которых победу одержала Партия коммунистов, набравшая, по данным ЦИК, 50% голосов.

Как сообщает РИА «Новости» , по информации источника в администрации Президента Молдовы Владимира ВОРОНИНА.

Стороны также заявили, что отказываются от взаимных обвинений.

Кроме того спикер парламента Мариан ЛУПУ и лидеры оппозиции Серафим УРЕКЯН (Альянс "Наша Молдова"), Влад ФИЛАТ (Либерально-демократическая партия) и Дорин КИРТОАКЭ (Либеральная партия) на совместной пресс-конференции достигли договоренности, что каждая из сторон сделает все возможное, чтобы прекратить насилие в Кишиневе.

Как собщает агентство «ИНФОТАГ», в акции и протеста в центре Кишинева пострадало более 30 человек, в том числе полицейские.