Во время землетрясения в Италии погибла восьмилетняя украинка
17:55, 07 апреля 2009Мир
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|Василий КИРИЛИЧ
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ, соответствующее сообщении поступило в МИД Украины в телефонном режиме.
Мать погибшего ребенка с телесными повреждениями госпитализирована в одну из итальянских больниц, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В связи с полученной информацией, посольству Украины в Италии поручено в срочном порядке установить связь с потерпевшей гражданкой Украины, оказать необходимое содействие и помощь, а также обеспечить перевозку тела погибшего ребенка в Украину для захоронения.
Дело находится на контроле в посольстве Украины в Италии и в МИД Украины.
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