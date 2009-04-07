Во время землетрясения в Италии погибла восьмилетняя украинка

Во время землетрясения в Италии 6 апреля погибла восьмилетняя гражданка Украины, которая вместе с матерью проживала в итальянском селе Лаглава.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ, соответствующее сообщении поступило в МИД Украины в телефонном режиме.

Мать погибшего ребенка с телесными повреждениями госпитализирована в одну из итальянских больниц, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В связи с полученной информацией, посольству Украины в Италии поручено в срочном порядке установить связь с потерпевшей гражданкой Украины, оказать необходимое содействие и помощь, а также обеспечить перевозку тела погибшего ребенка в Украину для захоронения.

Дело находится на контроле в посольстве Украины в Италии и в МИД Украины.