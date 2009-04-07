Землетрясение в Италии: число погибших достигло 207-ми человек
16:26, 07 апреля 2009Мир
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17 из них еще не опознаны
Число погибших в результате землетрясения в Италии достигло 207-ми человек.
17 из них еще не опознаны. Об этом заявил премьер-министр Сильвио Берлускони. Он назвал успешной, быстрой и удовлетворительной операцию по спасению оказавшихся под завалами и рассказал о том, что спасти удалось 150 человек. Среди них 98-летняя женщина, которая находилась под обломками своего дома на протяжении 30-ти часов.
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