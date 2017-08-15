Трамп заявил о готовности США ответить на любую угрозу со стороны КНДР

08:42, 15 августа 2017
Мир
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Речь идет об угрозе как для США, так и их союзников.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ответить на любую угрозу КНДР в отношении США или союзников. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

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«Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты готовы защищать и реагировать на любую угрозу или действия, предпринятые Северной Кореей против Соединенных Штатов или их союзников, Южной Кореи и Японии», - говорится в заявлении Белого дома.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея заявила, что в последние дни почти 3,5 миллионов рабочих, членов партии и бывших солдат изъявили желание присоединиться к войску.

Газета утверждает, что добровольцы начали подавать заявления на вступление или повторное вступление в армию после того как в понедельник центральное информационное агентство КНДР опубликовало заявление с осуждением новых санкций ООН.

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