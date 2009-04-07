Число россиян, боящихся НАТО, выросло вдвое (опрос)

Всего 3% россиян считают, что России следует стремиться к вступлению в НАТО (в 2005-2007 гг. - 6%). Таковы результаты исследования, проведенного экспертами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 33% опрошенных выступают за сотрудничество России с НАТО (в 2005-2007 гг. - 52-53%), а 39% предлагают противостоять блоку (соответственно, 21-24%).

По данным ВЦИОМ, если в 2003-2007 гг. 40-42% россиян думали, что НАТО для России угрозы не представляет, то теперь так думают 32%. При этом 41% опрошенных полагают, что Североатлантический блок - угроза для России (в 2003-м - 21%). Только 5% респондентов уверены, что НАТО - партнер и союзник России (в 2003-м - 17%), а 23% затруднились ответить (цифра не изменилась). Большинство россиян считают, что расширение НАТО на Восток представляет угрозу безопасности России (32% - безусловно, да; 30% - скорее, да).

Как отмечается в исследовании ВЦИОМ, по мнению 29% опрошенных, Россия должна развивать собственный военно-политический союз: Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а 24% предлагают создать новую, более широкую организацию международной безопасности, которая объединит членов НАТО, ОДКБ и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Каждый десятый (11%) опрошенный считает, что упор нужно делать на тесное сотрудничество с Китаем в рамках ШОС.

Опрос проведен 28-29 марта, опрошены 1,6 тыс. человек в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.