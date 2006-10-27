Ющенко назвал уникальный фактор европейской стабилизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что на границах Европейского Союза не появится новая версия «Берлинской стены».

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, об этом он заявил сегодня на Десятом саммите Украина-ЕС в Хельсинки.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украину «время от времени беспокоят идеи относительно определения границ ЕС». «Мы верим, что эта полемика не завершится формированием какой-то новой версии «Берлинской стены» на границах ЕС», – сказал он.

Говоря о дальнейшем расширении ЕС, В.ЮЩЕНКО отметил: «Я убежден, что ближайшее расширение, а также подобные действия в будущем будут успешно работать на этот большой европейский проект». По его убеждению, расширение Евросоюза является «уникальным фактором европейской стабилизации, стимулом для демократических и рыночных преобразований на континенте и особенно в Восточной Европе».

Президент отметил, что Украина готова и в дальнейшем работать над воплощением реформ, необходимых для дальнейшей интеграции в ЕС, и выразил убеждение, что в этом вопросе стороны найдут стратегический компромисс.