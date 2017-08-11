Меркель настаивает на способности ЕС принять вдвое больше беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала идею удвоить количество сирийских беженцев, которых официально должны распределить между собой страны-члены Евросоюза по квоте ООН. Сейчас это число составляет 20 тысяч человек. "Евросоюз с 500 миллионами жителей явно может (эту цифру - Ред.) увеличить", - заявила канцлер в пятницу, 11 августа, после встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Вильямом Свингом, как сообщает DW.

Меркель заверила немцев, что "мы готовы нести свою долю". Из 20 тысяч Германия в настоящее время принимает в себя 1600 человек.

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Однако предпосылкой удвоения количества принимаемых по квоте беженцев ООН до 40 тысяч должна стать борьба с нелегальной миграцией, считает глава правительства ФРГ. Меркель рассчитывает здесь на соглашение с Ливией, подобное соглашению с Турцией, которое помогло остановить поток мигрантов, которые активно попадали через Грецию и так называемый "Балканский маршрут" в Западную и Северную Европу в разгар так называемого кризиса беженцев 2015 года. Вместе с тем, канцлер говорит, что осознает сложности, связанные с ситуацией в Ливии, где действуют два альтернативных правительства и присутствуют влиятельные исламистские группировки.