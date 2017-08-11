Вышел трейлер комедии "Смерть Сталина" с Бушеми и Куриленко (видео)
15:14, 11 августа 2017Мир
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Стив Бушеми играет Никиту Хрущева.
Фильм с сатирой рассказывает о том, как потрясла СССР смерть вождя / Кадр из видео на YouTube-канале Entertainment One UK
Вышел первый трейлер комедии «Смерть Сталина» британского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм расскажет о последних днях жизни Иосифа Сталина и «хаосе режима после его смерти», сообщает Meduza.
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В «Смерти Сталина» снялись Стив Бушеми (он играет Никиту Хрущева), Джейсон Айзекс (Георгий Жуков), Руперт Френд (Василий Сталин) и Ольга Куриленко (пианистка Мария Юдина).
В Великобритании «Смерть Сталина» начнут показывать в октябре 2017 года.
Как сообщал УНИАН, в июле студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер хоррора «Оно».
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