Вышел трейлер комедии "Смерть Сталина" с Бушеми и Куриленко (видео)

Вышел первый трейлер комедии «Смерть Сталина» британского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм расскажет о последних днях жизни Иосифа Сталина и «хаосе режима после его смерти», сообщает Meduza.

Читайте такжеВышел первый трейлер звездного фильма Джорджа Клуни (видео)

В «Смерти Сталина» снялись Стив Бушеми (он играет Никиту Хрущева), Джейсон Айзекс (Георгий Жуков), Руперт Френд (Василий Сталин) и Ольга Куриленко (пианистка Мария Юдина).

В Великобритании «Смерть Сталина» начнут показывать в октябре 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в июле студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер хоррора «Оно».