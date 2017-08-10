Американские дипломаты подверглись ультразвуковой атаке на Кубе – СМИ

В США считают, что их дипломаты подверглись «акустической атаки» на Кубе с использованием звуковых приборов, которые вызвали серьезные проблемы со здоровьем у должностных лиц, пишет CNN.

В результате атаки дипломаты могли полностью потерять слух.

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«Мы работали с кубинцами, чтобы попытаться выяснить, что происходит. Они настаивают, что они не знают, но это было очень тревожно и хлопотно», - заявил один из чиновников.

Сообщается, что сотрудники дипмиссии с конца 2016 года страдали от различных симптомов, похожих на сотрясение мозга. Американские медики тоже не могли определить причину симптомов.