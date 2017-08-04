Во Франции конфисковали 1,4 тонны кокаина на яхте, которая шла в Австралию

Власти Франции совместно с австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC) изъяли 1,4 тонны кокаина с судна в южной части Тихого океана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ACIC.

По данным комиссии, судно направлялось из Южной Америки в Австралию, и было остановлено французским флотом 27 июля. Всего на борту было четыре члена экипажа - граждане Литвы и Латвии, они арестованы.

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В настоящее время судно отбуксировано к французскому острову Нумея. Австралийская комиссия начала расследование по поиску «литовского синдиката» и выявления организованных преступных группировок в Южной Америке, отвечавших за отгрузку.

We're working with French authorities after the seizure of 1.4 tonnes of cocaine from a vessel in the South Pacific. https://t.co/PTZfJWSw7Apic.twitter.com/fI5TWqe7E7 — ACIC (@ACICgovau) August 3, 2017

Напомним, ранее в Индии задержали судно, на борту которого находилось 1,5 тонны героина стоимостью около 545 миллионов долларов. Восемь членов экипажа этого судна, которые оказались индийцами, были задержаны, ведется расследование.