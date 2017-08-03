The New York Times: Война Трампа с легальной иммиграцией навредит экономике

Президент Трамп говорит, что ускорение экономического роста Соединенных Штатов является одной из самых главных целей его администрации. В среду он принял законодательные изменения в иммиграционной системе, которые, если они будут реализованы, сделают эту цель недостижимой.

Об этом говорится в редакционной статье "Война Трампа с легальной иммиграцией навредит экономике", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Трамп одобрил законопроект двух консервативных республиканских сенаторов – Тома Коттона из Арканзаса и Дэвида Пердью из Джорджии. Законопроект за десять лет сократит легальную иммиграцию примерно наполовину, и, по мнению экономистов, такая перемена навредит экономической жизнеспособности страны. Она сократит число иммигрантов, получивших "грин-карты" на постоянное проживание, до примерно 540 000 ежегодно, с нынешнего уровня примерно в 1 миллион.

Законодательно этого можно достичь, главным образом, путем ликвидации "грин-карт", предоставляемых братьям и сестрам, и взрослым детям нынешних иммигрантов и обладателей "грин-карт" – так называемой цепной миграции, при этом одновременно сохраняя количество "грин-карт" на основе рабочих навыков. Таких иммигрантов будут выбирать согласно системе баллов, которая будет отдавать предпочтение людям, которые владеют английским, с более высоким уровнем образования и высокооплачиваемыми предложениями работы. Видимо, это конец для уставших, бедных, забитых масс, для которых Статуя Свободы служила маяком.

Сокращение числа легальных иммигрантов наполовину лишило бы целый ряд предприятий кислорода в виде рабочей силы. Но для роста в экономике нужна совершенно противоположная стратегия. На данный момент в стране застой производительности и крайне низкий уровень безработицы. Резко сократив количество легальных иммигрантов, программа Трампа также усилит спрос на нелегальных иммигрантов, которых не сдержит ни одна стена.

С точки зрения экономики, этот закон не имеет смысла. Это объясняет, почему старший советник Белого дома по политике Стивен Миллер неоднократно оправдывал его, заявляя, что обычные американцы поддержат его в опросе. (Миллер также упомянул, что стихотворения, призывающего уставшие, сбитые с толку массы в Америку, не было на оригинальной Статуе Свободы; оно было добавлено позже. Отличный аргумент!).

Миллер прав, что в процентном соотношении к населению страны, жители, рожденные за границей, находятся на самом высоком уровне почти за столетие. Этот серьезный факт является основной причиной негативной реакции шовинистской, антимиграционной политики, которая помогла выдвинуть кандидатуру Трампа и которая поддерживает ядро ​​его политической базы даже после катастрофических первых шести месяцев пребывания на посту.

Тем не менее, когда уровень рождаемости в США находится на историческом минимуме, а бэби-бумеры начинают уходить на пенсию, простая истина заключается в том, что Соединенным Штатам понадобится иммигрантский труд для поддержания экономического роста, не говоря уже о его расширении. Запретить въезд мигрантам при таком низком уровне рождаемости – значит, повторить путь Японии, чьи собственные угасающие экономические перспективы стали прямым результатом именно таких условий и политики.

Авторы законопроекта игнорируют Японию, ссылаясь на Канаду и Австралию как на модели системы иммиграции на основе заслуг, предусмотренной законодательством. Фактически, в пересчете на душу населения Соединенные Штаты ежегодно и без того допускают менее половины от количества иммигрантов, которые приезжают в Канаду и Австралию. Хотя, как утверждал Трамп, новоприбывшие иммигранты снижают заработную плату для некоторых низкоквалифицированных видов работ и работников меньшинств, они выступают в роли "ракетного топлива" для экономики в целом. Сократив их количество, Трамп подорвет перспективы страны.