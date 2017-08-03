The New York Times: Война Трампа с легальной иммиграцией навредит экономике
В процентном соотношении к населению страны жители, рожденные за границей, находятся на самом высоком уровне почти за столетие.
Президент Трамп говорит, что ускорение экономического роста Соединенных Штатов является одной из самых главных целей его администрации. В среду он принял законодательные изменения в иммиграционной системе, которые, если они будут реализованы, сделают эту цель недостижимой.
Об этом говорится в редакционной статье "Война Трампа с легальной иммиграцией навредит экономике", опубликованной на сайте газеты The New York Times.
Трамп одобрил законопроект двух консервативных республиканских сенаторов – Тома Коттона из Арканзаса и Дэвида Пердью из Джорджии. Законопроект за десять лет сократит легальную иммиграцию примерно наполовину, и, по мнению экономистов, такая перемена навредит экономической жизнеспособности страны. Она сократит число иммигрантов, получивших "грин-карты" на постоянное проживание, до примерно 540 000 ежегодно, с нынешнего уровня примерно в 1 миллион.
Законодательно этого можно достичь, главным образом, путем ликвидации "грин-карт", предоставляемых братьям и сестрам, и взрослым детям нынешних иммигрантов и обладателей "грин-карт" – так называемой цепной миграции, при этом одновременно сохраняя количество "грин-карт" на основе рабочих навыков. Таких иммигрантов будут выбирать согласно системе баллов, которая будет отдавать предпочтение людям, которые владеют английским, с более высоким уровнем образования и высокооплачиваемыми предложениями работы. Видимо, это конец для уставших, бедных, забитых масс, для которых Статуя Свободы служила маяком.
Сокращение числа легальных иммигрантов наполовину лишило бы целый ряд предприятий кислорода в виде рабочей силы. Но для роста в экономике нужна совершенно противоположная стратегия. На данный момент в стране застой производительности и крайне низкий уровень безработицы. Резко сократив количество легальных иммигрантов, программа Трампа также усилит спрос на нелегальных иммигрантов, которых не сдержит ни одна стена.
С точки зрения экономики, этот закон не имеет смысла. Это объясняет, почему старший советник Белого дома по политике Стивен Миллер неоднократно оправдывал его, заявляя, что обычные американцы поддержат его в опросе. (Миллер также упомянул, что стихотворения, призывающего уставшие, сбитые с толку массы в Америку, не было на оригинальной Статуе Свободы; оно было добавлено позже. Отличный аргумент!).
Миллер прав, что в процентном соотношении к населению страны, жители, рожденные за границей, находятся на самом высоком уровне почти за столетие. Этот серьезный факт является основной причиной негативной реакции шовинистской, антимиграционной политики, которая помогла выдвинуть кандидатуру Трампа и которая поддерживает ядро его политической базы даже после катастрофических первых шести месяцев пребывания на посту.
Тем не менее, когда уровень рождаемости в США находится на историческом минимуме, а бэби-бумеры начинают уходить на пенсию, простая истина заключается в том, что Соединенным Штатам понадобится иммигрантский труд для поддержания экономического роста, не говоря уже о его расширении. Запретить въезд мигрантам при таком низком уровне рождаемости – значит, повторить путь Японии, чьи собственные угасающие экономические перспективы стали прямым результатом именно таких условий и политики.
Авторы законопроекта игнорируют Японию, ссылаясь на Канаду и Австралию как на модели системы иммиграции на основе заслуг, предусмотренной законодательством. Фактически, в пересчете на душу населения Соединенные Штаты ежегодно и без того допускают менее половины от количества иммигрантов, которые приезжают в Канаду и Австралию. Хотя, как утверждал Трамп, новоприбывшие иммигранты снижают заработную плату для некоторых низкоквалифицированных видов работ и работников меньшинств, они выступают в роли "ракетного топлива" для экономики в целом. Сократив их количество, Трамп подорвет перспективы страны.