Арабская четверка готова к диалогу с Катаром при выполнении ее требований

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет сохраняют в силе все требования, которые ранее они выдвинули катарской власти, но к диалогу с Дохой они готовы.

Об этом заявили министры иностранных дел четырех арабских стран на совместной пресс-конференции в воскресенье, 30 июля, передает Deutsche Welle.

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"Четыре страны готовы к диалогу с Катаром, при условии, что он заявит об искреннем желании прекратить поддержку терроризма и экстремизма, а также гарантирует невмешательство в зарубежные дела других стран и ответит на тринадцать пунктов из списка требований (с которыми к нему обратились арабские страны, - Ред.)", - заявил министр иностранных дел Бахрейна Халид бин Ахмед аль-Халифа. Столица Бахрейна Манама принимала встреча глав МИД четырех стран.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. Причиной такого решения стало то, что катарское руководство поддерживает и финансирует террористические группировки и вмешивается во внутренние дела других стран.

Отметим, что позже Катару был направлен список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

Позже четыре страны Персидского залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, официально заявили, что они пересмотрели и уменьшили список требований к Дохе.