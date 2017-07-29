Завтра в Грузии начнутся масштабные военные учения с участием стран НАТО

В Грузии на военной базе "Вазиани" в пригороде Тбилиси завтра, 30 июля, начинаются крупнейшие военные учения "Достойный партнер 2017" при участии пяти стран Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает "112 Украина".

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"По словам министра обороны Грузии Левана Изория, цель учений повышение совместимости грузинской армии с войсками стран Североатлантического альянса, а также подготовка грузинского подразделения для Сил реагирования НАТО", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в военных учениях примут участие войска пяти стран-членов НАТО, в частности, подразделения армий США, Великобритании, Словении, Германии и Турции. А также три государства, партнеры НАТО - Грузия, Украина и Армения. Отмечено, что в ходе учений планируется задействовать 2 тысяч 800 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Учения продлятся до 12 августа 2017 года.

"В ходе манёвров будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, военно-транспортная авиация, а также различные модификации американских и германских бронетранспортёров", - говорится в сообщении.

Учения являются частью цикла учений командования США в Европе в черноморском регионе, которые проводятся на территории 7 стран.