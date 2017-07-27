The New York Times: Нападение Трампа на Джеффа Сешнса

Об этом говорится в редакционной статье "Нападение Трампа на Джеффа Сешнса", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Даже многие из самых ярых сторонников президента сочли, что пассивно-агрессивное нападение президента Трампа на генерального прокурора Джеффа Сешнса пересекло все границы.

Раш Лимбо назвал поведение Трампа "неподобающим" в своем радиошоу в понедельник. "Мне очень не нравится, что с ним так обращаются",- сказал он о Сешнсе. На дружественном Трампу Fox News, Такер Карлсон сказал, что унижение генерального прокурора президентом было "бесполезным, саморазрушительным актом". "Ради Бога, оставьте в покое Джеффа Сешнса. Он ваш друг, один из немногих, кто с вами в Вашингтоне", - умолял Карлсон Трампа.

Между тем, республиканские сенаторы выступили в защиту Сешнса, и осторожно предложили Трампу пересмотреть свой подход.

Мы не можем не согласиться с этим, хотя мы не понимаем удивления. Унижение Сешнса Трампом – начиная с умопомрачительного интервью, которое он дал на прошлой неделе The Times, соответствует всему, что он говорил и делал с тех пор, как уволил Джеймса Коми, директора ФБР, в мае. Это была попытка прекратить расследование бюро о вероятном сговоре его кампании с Кремлем, чтобы повлиять на исход выборов 2016 года. Трамп был непредсказуем во многих вещах, но он абсолютно последователен, когда речь заходит о том, чтобы противостоять любому расследованию, которое было бы оправданным и публичным, в отношении его кампании или его близких соратников.

Нелепые школьные оскорбления Трампа в адрес Сешнса просто поражают. С помощью бравады президент публично выступает против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов страны за то, что тот следовал правилам профессиональной этики и департамента и взял самоотвод от всех расследований, связанных с президентской кампанией. (В среду Трамп продолжил критиковать Сешнса за то, что он не уволил действующего директора ФБР Эндрю МакКейба, чья жена имеет политические связи с Хиллари Клинтон.)

Разумеется, самоотвод Сешнса был необходим, потому что он был одним из самых первых и преданных сторонников Трампа, и у него были нераскрытые контакты с российскими чиновниками. Эти факты делают невозможным сохранение нейтралитета и независимости, необходимых для любого надежного расследования. Трамп, который, похоже, мало понимает и еще меньше заботится о важности этих ограничений, считает, что работа Сешнса заключается в защите президента путем препятствования этим расследованиям. Иными словами, он ожидает, что генеральный прокурор будет препятствовать правосудию по его приказу.

Трамп ничего не понимал в этом с самого начала, он назвал самоотвод Сешнса "несправедливым по отношению к президенту", как будто он обязан быть преданным лично президенту, невзирая на верховенство права. Ирония заключается в том, что Сешнс был самым верным сторонником Трампа. Возможно, он даже сделал гораздо больше для реализации плана Трампа, чем сам президент.

Эта статья – не выражение восхищения Сешнсом. Его темное видение Америки включает жесткую позицию в отношении нелегальной иммиграции, возвращение к войне с наркотиками и другие дискредитированные виды жесткой политики в борьбе с преступностью, а также предоставление правительству полномочий на конфискацию денежных средств и имущества у обычных граждан без надлежащей правовой процедуры. Но так же, как Сешнс был прав, когда взял самоотвод, сейчас он вправе отстаивать свою позицию, пока Трамп не уволит его сам.

Эта унизительная игра в "кошки-мышки" может шокировать некоторых из самых ожесточенных защитников президента, но она только показывает то, что давно видели здравомыслящие наблюдатели. Трамп больше всего заботится о том, чтобы защитить себя, свой бизнес и свою семью. Для него верховенство права – принцип, на котором была построена Америка, - в лучшем случае является абстракцией. Чаще всего это препятствие, которого нужно избегать.

По этой причине Трамп может, в конце концов, последовать совету консервативного комментатора Энн Култер, которая призвала его "быть мужчиной" и уволить Сешнса. Предположительно, это будет первый шаг к тому, чтобы избавиться от Роберта Мюллера, специального прокурора, наблюдающего за расследованием в отношении России. Тогда Трамп и все остальные смогут, наконец, узнать, станет ли его партия каким-либо образом ограничивать осквернение поста президента.