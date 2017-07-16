День взятия Бастилии: французы подожгли почти 900 авто
04:51, 16 июля 2017Мир
1551 0
За два дня полиция задержала 368 человек, протестующие подожгли 897 машин.
Иллюстрация REUTERS
День взятия Бастилии во Франции завершился беспорядками и арестами. В день празднования несколько сотен человек вышли на акцию протеста, сообщает Росбалт.
Читайте такжеПариж отмечает военным парадом День взятия Бастилии (фоторепортаж)
Участники акции выступилит против визита в страну президента США Дональда Трампа, а также против социальных реформ французского лидера Эммануэля Макрона.
За два дня полиция задержала 368 человек, протестующие подожгли 897 машин.
14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия. Ровно через год, 14 июля 1790 года на Марсовом поле по королевскому указу состоялись торжества, названные Национальным праздником.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter