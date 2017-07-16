День взятия Бастилии: французы подожгли почти 900 авто

День взятия Бастилии во Франции завершился беспорядками и арестами. В день празднования несколько сотен человек вышли на акцию протеста, сообщает Росбалт.

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Участники акции выступилит против визита в страну президента США Дональда Трампа, а также против социальных реформ французского лидера Эммануэля Макрона.

За два дня полиция задержала 368 человек, протестующие подожгли 897 машин.

14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия. Ровно через год, 14 июля 1790 года на Марсовом поле по королевскому указу состоялись торжества, названные Национальным праздником.