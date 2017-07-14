В Таиланде жена сняла смертельное падение супруга с 30-метровой высоты (видео)

На популярном таиландском курорте Пхукет погиб австралиец. Он воспользовался предложением местного туроператора и поднялся над островом на параплане, но уже на 12-й секунде полет превратился в падение, говорится в сюжете ТСН.

На видео он был в шаге от своей мечты – улыбающийся и немного взволнован. Уже через несколько минут 70-летний австралиец Роджер Джон Хасси готовился увидеть с высоты птичьего полета пейзажи Пхукета. Его жена снимала каждую секунду желанного полета и, как оказалось, смерть собственного мужа.

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Он плюхнулся в воду с 30-метровой высоты. Отдыхающие сразу же бросились мужчине на помощь, он еще дышал. Пострадавшего даже успели отвезти в больницу, но спасти жизнь не удалось.

"Я сказал ему держаться за переднюю часть "подвески" параплана, но он взялся за застежку", - объясняет причины трагедии инструктор Рангрой Рекчип. Он уверяет, что ремни привязал тщательно и перед полетом все проверил.

Полиция арестовала инструктора и водителя катера. "Мы расследуем дело за халатность, и вполне вероятно, что виновным в трагедии могла быть жертва. Возможно, он нервничал и случайно расстегнул защитную застежку", - говорит правоохранитель Пичай Сонмуанг.

Несколько месяцев назад на этом же курорте погибла 20-летняя австралийка. Обстоятельства трагедии были почти такие же, но до сих пор никто не наказан.

Как сообщал УНИАН, в конце июня в США посетители парка поймали девочку, которая сорвалась с аттракциона.