В США посетители парка поймали девочку, которая сорвалась с аттракциона (видео)

В парке развлечений "Шесть флагов" возле Нью-Йорка 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона, сообщает New York Daily News.

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Очевидцы засняли инцидент на видео. "Спасибо людям, которые собрались внизу, чтобы поймать ее, и мужчине, который забрался на дерево, чтобы убрать мешающие ветки", - написала пользователь Facebook Loren Lent, выложившая ролик на своей странице.

Благодаря собравшимся внизу посетителям и работникам парка, 14-летняя жительница штата Делавэр после падения с высоты более семи метров сумела избежать серьезных травм, уточняет New York Daily News. Представители компании "Шесть флагов" заявили, что аттракцион был полностью исправен.

На видео видно, что девочка каким-то образом "выскользнула" из кабинки и повисла, в то время как еще один ребенок остался сидеть там в безопасности.

Как сообщал УНИАН, в августе минувшего года в США на самой высокой в мире водной горке погиб сын конгрессмена.