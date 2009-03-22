Установлен мировой рекорд по длине очереди в туалет
19:58, 22 марта 2009Мир
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Но никто им так и не воспользовался
В воскресенье в Брюсселе был установлен мировой рекорд по длине очереди в туалет – 756 человек. Акция была специально организована ЮНИСЕФ – детским фондом ООН для привлечения внимания к проблемам нехватки чистой воды в странах третьего мира, передает Reuters.
Как сообщил один из организаторов акции, каждый день от нехватки воды в мире умирает около 5 тыс. детей.
Он добавил, что никто из выстроившихся в очередь в туалет им так и не воспользовался.
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