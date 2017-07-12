Госдума разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины

Госдума РФ приняла закон, позволяющий получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие поправки приняты в законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан в РФ. В частности, оговаривается заявительный порядок без предоставления подтверждения от украинской стороны при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

«Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления», - говорится в законе.

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Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «получить справку об отказе от гражданства из Украины сейчас невозможно», что является «известным фактом».

По его словам, граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая направляется в Украину. Он отметил, что такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек.

По ее словам, из них более милллиона - беженцы с Донбасса.