ЕСПЧ поддержал запрет на ношение паранджи в Бельгии

Согласно решению ЕСПЧ, запрет соответствует нормам демократического общества и его можно рассматривать в качестве одного из важных "условий совместного проживания", которое направлено "на защиту прав и свобод других граждан", передает Би-би-си.

Читайте такжеАвстрия запрещает носить паранджу в общественных местахВ ЕСПЧ обратились три жительницы Бельгии, которые настаивали на том, что запрет на ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, нарушает их права. Две из них требовали признать нарушающим их права действующий с 2011 года общенациональный запрет на ношение паранджи и другой одежды, полностью закрывающей лицо.

Обе женщины отстаивали свое право появляться в общественных местах в никабе - мусульманском женском головном уборе, закрывающем лицо, с узкой прорезью для глаз. Общенациональный закон пытались оспорить в Страсбурге жительница города Схарбек гражданка Бельгии Самия Белкасем и гражданка Марокко Ямина Оссар, живущая в городе Льеж.

Белкасем призналась, что после введения запрета перестала носить никаб из опасений, что ее могут оштрафовать или посадить в тюрьму. Оссар предпочла вовсе не выходить на улицу, чтобы соблюсти религиозные предписания и не нарушить законов страны.

Еще одна женщина - бельгийка Фозия Дакир - пожаловалась на аналогичные запреты, введенные тремя бельгийскими муниципалитетами еще в 2008 году.

Бельгия ввела общенациональный запрет на ношение в общественных местах головных уборов, полностью или частично закрывающих лицо, в 2011 году - "по соображениям безопасности". Еще до введения общенационального запрета, в 2008 году, запретить ношение паранджи решили власти нескольких муниципалитетов (Пепенстер, Дизон и Вервье).

ЕСПЧ к выводу, что общенациональный запрет на ношение закрывающей лицо одежды не нарушает права на уважение частной и семейной жизни, права на свободу выражения мысли, совести и религии (ст. 8-9 Конвенции по правам человека). Также суд не обнаружил нарушений ст. 14 (запрещение дискриминации).

Аналогичное решение суд вынес и по обращению Фозии Дакир, пытавшейся оспорить распоряжения трех муниципалитетов страны.

Женщины могут обжаловать решение суда, обратившись к Большой палате ЕСПЧ в течение трех месяцев.

За последние несколько лет ряд европейских стран ввели ограничения на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды. Франция в 2011 году стала первой европейской страной, которая официально запретила носить паранджу и другую скрывающую лицо одежду в общественных местах.

В том же году запрет на ношение такой одежды был введен в Бельгии, а в сентябре 2016 года аналогичный законопроект одобрила нижняя палата парламента Швейцарии.