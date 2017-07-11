В ООН накануне переговоров оптимистично оценили нынешнюю обстановку в Сирии

Специальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура заявил об увеличении шансов на решение сирийского конфликта после того, как война в стране стала менее "сложной", как пишет DW.

"Я считаю, что мы становимся свидетелями фазы ослабление наиболее сложного конфликта нашего времени", - заявил де Мистура в понедельник, 10 июля, после начала очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве.

Впрочем, де Мистура призвал не ожидать значительного прорыва от этих переговоров, которые продлятся в течение недели. Он отметил, что надеется на устойчивый прогресс в переговорах, если это позволят сделать внутренняя ситуация в Сирии и международная обстановка, сообщает dpa.

По информации спецпредставителя ООН, режим прекращения огня, о котором договорились президенты США и России во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге и который начал действовать на юго-западе Сирии 9 июля, "придерживается довольно таки хорошо".

Читайте такжеЛидеры G20 выразили общую позицию по борьбе с терроризмом

Во время переговоров при посредничестве ООН делегация сирийского правительства и умеренной сирийской оппозиции, которую поддерживает Запад, искать компромиссов относительно политического решения вооруженного противостояния. В понедельник де Мистура встретился сначала с представителями сирийского правительства, а впоследствии - с представителями оппозиции.

Предыдущие раунды межсирийських переговоров в Женеве не увенчались особым успехом из-за значительных расхождений во взглядах на будущее страны между представителями правительства и оппозиции. В частности, оппозиция настаивает на полном устранении президента Сирии Башара Асада от власти, с чем тот не соглашается.