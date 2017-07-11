В ООН накануне переговоров оптимистично оценили нынешнюю обстановку в Сирии
После того, как сирийская война стала менее "сложной", шансы на урегулирование конфликта возросли, считает спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Специальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура заявил об увеличении шансов на решение сирийского конфликта после того, как война в стране стала менее "сложной", как пишет DW.
"Я считаю, что мы становимся свидетелями фазы ослабление наиболее сложного конфликта нашего времени", - заявил де Мистура в понедельник, 10 июля, после начала очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве.
Впрочем, де Мистура призвал не ожидать значительного прорыва от этих переговоров, которые продлятся в течение недели. Он отметил, что надеется на устойчивый прогресс в переговорах, если это позволят сделать внутренняя ситуация в Сирии и международная обстановка, сообщает dpa.
По информации спецпредставителя ООН, режим прекращения огня, о котором договорились президенты США и России во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге и который начал действовать на юго-западе Сирии 9 июля, "придерживается довольно таки хорошо".
Читайте такжеЛидеры G20 выразили общую позицию по борьбе с терроризмом
Во время переговоров при посредничестве ООН делегация сирийского правительства и умеренной сирийской оппозиции, которую поддерживает Запад, искать компромиссов относительно политического решения вооруженного противостояния. В понедельник де Мистура встретился сначала с представителями сирийского правительства, а впоследствии - с представителями оппозиции.
Предыдущие раунды межсирийських переговоров в Женеве не увенчались особым успехом из-за значительных расхождений во взглядах на будущее страны между представителями правительства и оппозиции. В частности, оппозиция настаивает на полном устранении президента Сирии Башара Асада от власти, с чем тот не соглашается.